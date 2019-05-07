رئيس فيراري واثق من القدرة على المنافسة رغم البداية السيئة

اسماء السيد - أبدى الرئيس التنفيذي لشركة فيراري الإيطالية لويس كاميليري الثلاثاء اقتناعه بقدرة فريقه على المنافسة في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا الموسم، رغم البداية السيئة مقارنة مع الأداء المثالي لفريق مرسيدس.

وبعدما تفوقت سيارة الفريق الإيطالي في التجارب الشتوية التي سبقت انطلاق بطولة 2019، فرض مرسيدس هيمنته المطلقة على المراحل الأربع الأولى هذا الموسم، بتحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في كل منها، محققا أفضل بداية لفريق في تاريخ بطولة الفئة الأولى.

وخلال حفل لاعلان نتائج مالية فصلية لفيراري، اعتبر كاميليري أن "من الواضح أن السباقات الأولى لم تلبِّ طموحاتنا، لكننا ما زلنا واثقين من أننا نتمتع بكل المقومات الضرورية لنكون منافسا جديا في البطولة".

وأتاحت البداية الصاروخية لسائقي مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس، لفريقهما تصدر الترتيب العام للفرق مع 173 نقطة، بفارق 74 نقطة عن فيراري الثاني، ووضعته على المسار الصحيح لمحاولة التتويج بلقبي الصانعين والسائقين للعام السادس تواليا.

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لكن كاميليري اعتبر أن المنافسة لم تحسم بعد في موسم أقيمت أربع من مراحله الـ21 فقط. وقال "أثبتنا أننا نمتلك سيارة سريعة، ونحن نركز على تحسين توازنها الإجمالي وأدائها".

ووجه الرئيس التنفيذي التحية الى سائقيه الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير (من موناكو)، مشددا على أن فيراري هو فريق "موحد، مصمِّم، هادئ وموهوب على الحلبة وفي مارانيلو (المقر)".

وكان أداء فيراري محط انتقاد من هاميلتون بعد المرحلة الرابعة من البطولة التي أقيمت على حلبة باكو في أذربيجان أواخر نيسان/أبريل.

وأيَّد فيتل موقف البريطاني المتوج ببطولة العالم خمس مرات، معتبرا أن على فريقه رفع مستوى أدائه "لدينا سيارة جيدة لكننا لا نستخدمها بطريقة تحقق النتائج التي يجب أن نحققها".