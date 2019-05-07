شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يشيد بدعم جمهور الأهلى.. ويؤكد: مُستمرون في رحلة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهّد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي باستمرار دعم فريق الكرة من أجل الوصول إلى المستوى الذى يليق بالنادي الأهلي وتاريخه.

وأكد رئيس الاهلي في كلمة مُسجلة بالفيديو تمت إذاعتها عبر صفحة الأهلي على "فيس بوك" التهنئة لمصر والعرب والمسليمن بمناسبة شهر رمضان المُعّظم.

وقدم الخطيب الشكر لجماهير الاهلي ومُحبيه وأعضاءه على مساندتهم الواضحة للفريق في الأوقات الصعبة قبل أوقات الفرح، مؤكداً أن هؤلاء شركاء حقيقيين في تاريخ النادي بسبب هذا الدعم اللامحدود للنادي.

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وشدد رئيس الاهلي، على أن مجلس الإدارة مستمر في رحلة البناء والدعم على كافة المستويات بالنادي من أجل الوصول بالنادي للمكانة التى يستحقها ، واختتم محمود الخطيب كلمته:"هذه فرصة خلل الأيام المباركة والشهر الكريم، بأن نُغيّر من أنفسنا ونرتقي بأخلاقنا".