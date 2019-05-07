شكرا لقرائتكم خبر عن بقراءة الفاتحة.. لاعبو الزمالك يتعاهدون على مواصلة الانتصارات استعدادًا لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على تهنئة اللاعبين مرة أخرى بالصعود لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة.

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وأكد جروس للاعبين أنهم كانوا عند حسن الظن والمسئولية وقدموا لقاء قوي وفني من الطراز الأول، مطالبهم بغلق هذه الصفحة والتركيز في لقاء الدوري المقبل أمام دجلة، لافتًا إلى إنه لا يقل أهمية عن المواجهات الأفريقية، خاصة وأن تلك اللقاءات تكون الحاسمة فى التتويج والوصول للفوز بالدوري.

وشدد جروس على اللاعبين أنه لن يقبل بغير الفوز وأنه لديه ثقة في حسم ذلك، مطالبهم بالتركيز ومواصله العمل بجديه وتركيز، وفي نهاية الجلسة تعاهد الجميع علي مواصلة الإنتصارات وتم قراءة سورة الفاتحة.