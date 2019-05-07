شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يعود إلى تونس بإذن من جروس.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك، على إذن من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، بالغياب عن تدريبات فريقه الجماعية استعدادًا لمواجهة وادى دجلة، والعودة إلى بلاده.

وتوجه النقاز إلى مسقط رأسه بتونس من أجل قضاء فترة الأجازة التى حصل عليها من الجهاز الفنى للزمالك، مع أفراد أسرته، على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.

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ويغيب حمدى النقاز عن الزمالك فى مواجهة وادى دجلة، المقرر لها الخميس المقبل على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف.