شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقي موافقات رومانيا و كرواتيا لتعيين حكام أجانب للزمالك ووادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي اتحاد الكرة تأكيدات من اتحادات دول رومانيا و كرواتيا و سلوفينيا لتعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك و وادي دجلة المقرر لها الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 للدوري.

و يحسم اتحاد الكرة مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح اختيار طاقم تحكيم مباراة الزمالك خلال الساعات المقبلة بعد وصول موافقات من الدول الثلاث على إرسال حكام للمباراة.

كان الزمالك قد طلب تعيين حكام أجانب لمباراته أمام وادي دجلة فى الدوري على أن يتحمل تكاليف إستقدامهم.