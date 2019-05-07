شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يعتمد تشكيل الجهاز الفنى الجديد بقيادة هانى العقبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة نادى الرجاء خلال الاجتماع الذى عقد فى الرابعة عصر اليوم، تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول للموسم الجديد بقيادة هانى العقبى . وشهد نادى الرجاء مناقشات فى لجنة الكرة برئاسة سعد أبوصندوق وعضوية عبد المولى مهنى و جمعة عيسى وسعيد منفى و حسن سبيته، انتهت للوقوف على التشكيل النهائى للجهاز الفنى واعتماده فى مجلس الادارة. وجاء كالتالى : 1- فايز أبوصندوق مشرف عام 2- هانى العقبى مدير فنى Advertisements 3- معتصم سالم مدرب عام 4- رضا أبواليزيد مدرب 5- وائل خليفه مدرب حراس 7- عصام الفار طبيب 8- محمد محروس طبيب 9- سليمان سنجاري مدير ادارى كما تم اختيار على عبد الحميد مشرف لقطاع الناشئين وكابتن عماد مولى مدير قطاع الناشئين فى النادى.

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