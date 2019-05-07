شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يطمأن المنتخب: محمد صلاح سيعود أمام ولفرهامبتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي مسئولو منتخب مصر تأكيدات من الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي عن الحالة الطبية لمحمد صلاح نجم الفريق ، بأنه جاهز للمشاركة فى مباراة الأحد بالدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون.

كان صلاح قد تعرض لإصابة فى مباراة فريقه ليفربول أمام نيوكاسل عبارة عن إرتجاج بسيط بالمخ ، وتم إراحته من مباراة ليفربول المقامة حالياً أمام برشلونة فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا.

أكد مسئولو منتخب مصر أن الإصابة التى تعرض لها صلاح بعيدة تمام عن إصابة الكتف التى تعرض لها مع ليفربول بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في نهائي دوري ابطال أوربا الموسم الماضي.