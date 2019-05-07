شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: ‏ليس عليك أن تكون قوياً دائماً.. لحظات الضعف جُزء من إنسانيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، صورته خلال تواجده داخل المستطيل الأخضر، عبر صفحته على "فيس بوك" معلقًا:"‏ليس عليك أن تكون قوياً دائماً، مُر بلحظات الضعف ولا تخجل منها، لأنها جُزء من إنسانيتك".

ولم يوضح كهربا المراد من تلك الرسالة الغامضة، خاصة وإنها جاءت بعد تأهل الزمالك لنهائى الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى، ويستعد الفريق لمواجهة وادى دجلة، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، احرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

فيما تأهل نهضة البركان المغربى، إلى المباراة النهائية، على حساب الصفاقسى التونسى بفوزه إيابًا بثلاثية نظيفة، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد.

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موعد ذهاب نهائى الكونفدرالية

تُقام مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة البركان المغربى والزمالك، يوم 19 مايو الجارى، فى المغرب.

موعد إياب نهائى الكونفدرالية

فيما يلتقى الزمالك ونهضة البركان المغربى فى مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 مايو الجارى، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.