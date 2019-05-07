شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: "الحكم" من سيحسم مباراة برشلونة وليفربول.. وغياب صلاح خسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، عن أن ليفربول يؤدي بصورة رائعة أمام برشلونة فى المباراة المقامة حاليًا باستاد الآنفيلد فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا.

أضاف رضا عبد العال لـ"الخليج 365" برشلونة سيفوز فى نهاية المباراة كما حدث فى لقاء الذهاب ولكن الحكم التركي "شاكير" سيكون له دور مؤثر فى حالة رغبته فى فوز ليفربول.

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كانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة على ليفربول بثلاثية نظيفة.

أضاف عبد العال أن غياب محمد صلاح سيؤثر بالسلب على برشلونة فى الشوط الثاني رغم ظهورهم بمستوى مميز، لأن المهاجمين سيعانون من الإرهاق بمرور الوقت إلى جانب عدم وجود بديل مميز لليفر على دكة البدلاء.