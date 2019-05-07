سوبر كورة.. "الهجام" ينصر حسام حسن فى صراع ضمه من الرجاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد العاطى الشهير بـ"الهجام"، لاعب نادي الرجاء، أن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة السكندري هو مثله الأعلى فى الملاعب. Advertisements

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