ملخص نتيجة مباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال .. ريمونتادا تاريخية للريدز

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ملخص نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم، يستضيف ليفربول الانجليزي نظيره برشلونة الأسباني اليوم الثلاثاء على ملعب الأنفيلد ضمن إياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، في لقاء غاية في الصعوبة خاصةً على أصحاب الارض، نقدم لكم نتيجة ليفربول وبرشلونة الان.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على كامب نو بانتصار النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلهما لويس سواريز وميسي هدفين، ويأمل الريدز في تحقيق ريمونتادا تاريخية على الخصم الصعب وبلوغ نهائي التشامبيونزليج وإسعاد الجماهير الذي ستحتشد لمساندة لاعبيها.
نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة
وتلقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ضربة قوية بعدما تأكد غياب النجم المصري محمد صلاح عن المواجهة الحاسمة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الدوري الانجليزي الماضية حيث سيحتاج عدة أيام للاستشفاء منها، كما سيفتقد الفريق الأحمر المهاجم البرازيلي فيرمينو ولاعب الوسط نابي كيتا.
ملخص نتيجة ليفربول وبرشلونة
نتيجة ليفربول وبرشلونة، نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة، نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم.
تشكيلة ليفربول الرسمية: اليسون – روبرتسون – فان ديك – ماتيب – أرنولد – فابينيو – ميلنر – هيندرسون – ماني – شاكيري – أوريجي.
تشكيلة برشلونة الأساسية هي: حراسة المرمى: تير شتيجن، الدفاع: البا – لينجليت – بيكيه روبيرتو، الوسط: فيدال – راكتيتش – بوسكيتس، وفي الهجوم: كوتينيو – ميسي – سواريز.
دقائق قليلة وتبدأ مباراة ليفربول وبرشلونة على المستطيل الأخضر في مواجهة صعبة على الفريقين من أجل حلم بلوغ نهائي التشامبيونزليج.
- انطلق اللقاء منذ قليل وسط استحواذ من جانب اصحاب الارض على الكرة في محاولة لإرباك النادي الكتالوني وتسجيل أولى الأهداف.
- تمكن ليفربول من إحراز الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق المهاجم أوريجي.
- برشلونة يهاجم بشكل منظم لتسجيل التعادل ولكن دفاع الريدز متماسك للغاية.
- هجمات متبادلة من الفريقين على مرمى الآخر ولا تزال النتيجة هي 1-0 لليفربول بعد مرور 35 دقيقة من المواجهة.
- أطلق حكم الساحة صافرة نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرشلونة بتقدم اصحاب الارض بهدف نظيف.
- متبقي 45 دقيقة على اللقاء المشوق ويحتاج ليفربول إلى ثلاثة أهداف آخرى إلى أراد الصعود على حساب برشلونة.
- ريمونتادا للتاريخ بعد مرور 56 دقيقة، بعدما تمكن البديل فاينالدوم من تسجيل هدفين لتصبح النتيجة 3-0.
- متبقي ربع ساعة على نهاية مباراة ليفربول وبرشلونة وما زال الأحمر متقدم بثلاثة اهداف دون رد.
- انتهت المباراة بانتصار ليفربول برباعية نظيفة ليتأهل لنهائي البطولة.