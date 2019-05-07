جدول مباريات ليفربول القادمة 2019 في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي – موعد نهائي دوري...

ما زلنا نتابع معكم تقديم موعد مباريات ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، حيث الكثير من عشاق ومحبي النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي حتى الآن يريدون معرفة موعد مباريات ليفربول القادمة 2019 مباريات محمد صلاح القادمة مع ليفربول.

مباريات ليفربول القادمة، يقدم ليفربول موسماً رائعاً حيث يواصل الريدز تحقيق الانتصارات المتتالية فقد فاز ليفربول في أخر مباراة له على فولهام المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين للريدز وهدف وحيد لصالح فولهام ولم يسجل منهما النجم المصري محمد صلاح.

مباريات ليفربول القادمة 2019

جماهير كرة القدم الإنجليزية في كل مكان أنتم على موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة يوم الأحد الموافق 31-3-2019 وتنقل المباراة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الوطن العربي.

مباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا

سيكون هناك موعد مباراة ليفربول وبورتو القادمة في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والتي ستقام يوم 9 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

وتأهل ليفربول لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما استطاع الريدز أن يحقق الفوز في أخر لقاء له بثلاثية ساحقة في شباك بايرن ميونخ الذي سجل هدف واحد في اللقاء.

وبعد أن عرفنا على موعد مباريات ليفربول القادمة، نود أن ننوه عليكم عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي النجم المصري محمد صلاح أننا سنتابع معكم المزيد فيما يخص مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا 2019.

تحديث: مباريات ليفربول القادمة والمتبقية في الدوري الإنجليزي

الأحد 21 أبريل 2019

كارديف سيتي × ليفربول

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الجمعة 26 أبريل 2019

ليفربول × هيديرسفيلد تاون

السبت 4 مايو 2019

نيوكاسل يونايتد × ليفربول

الأحد 12 مايو 2019

ليفربول × وولفرهامبتون

مباريات ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا 2019

جماهير كرة القدم في كل مكان على موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 والتي ستقام على ملعب أنفيلد حيث يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ليفربول الإنجليزي لحساب مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستطاع ليفربول تحقيق ريمونتادا كبيرة بتسجيل رباعية نظيفة في شباك برشلونة ليتأهل لدور نهائي دوري أبطال أوروبا، ويقابل ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الفائز من مباراة توتنهام وأياكس امستردام يوم الأربعاء 8-5-2019.