الاتحاد يفوز على الريان بهدفين في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

يلتقي اليوم الريان القطري في مباراة العودة مع اتحاد جدة بقطر في الجولة الخامسة من دري أبطال آسيا 2019، وقد أكد الريان على إراحة اللاعبين الأساسيين له لمباراة الكأس مع السد، ويأتي ذلك بعد تذيل الريان للمجموعة وتقلص حظوظه في المنافسة والتأهل إلى دور الستة عشر.

موعد مباراة الاتحاد والريان

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة والدوحة حيث تُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق علي محمد علي ومشعل الشمري، وقد أكد مدرب الاتحاد أن المباراة لن تكون سهلة بالرغم من الفوز في الذهاب بنتيجة ثقيلة 5-1 في السعودية.

نتيجة مباراة الاتحاد والريان

وقد شدد مدرب الاتحاد على أن المباراة ليست بالسهلة على الإطلاق خاصة وأن الريان منافس قوي لكن الاتحاد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مركزه في البطولة، ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد يأتي في المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط ويحتاج النقاط ليضمن التأهل للدور المقبل.