الاتحاد يفوز على الريان بهدفين في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

يلتقي اليوم الريان القطري في مباراة العودة مع اتحاد جدة بقطر في الجولة الخامسة من دري أبطال آسيا 2019، وقد أكد الريان على إراحة اللاعبين الأساسيين له لمباراة الكأس مع السد، ويأتي ذلك بعد تذيل الريان للمجموعة وتقلص حظوظه في المنافسة والتأهل إلى دور الستة عشر.
موعد مباراة الاتحاد والريان
ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة والدوحة حيث تُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق علي محمد علي ومشعل الشمري، وقد أكد مدرب الاتحاد أن المباراة لن تكون سهلة بالرغم من الفوز في الذهاب بنتيجة ثقيلة 5-1 في السعودية.
نتيجة مباراة الاتحاد والريان
وقد شدد مدرب الاتحاد على أن المباراة ليست بالسهلة على الإطلاق خاصة وأن الريان منافس قوي لكن الاتحاد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مركزه في البطولة، ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد يأتي في المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط ويحتاج النقاط ليضمن التأهل للدور المقبل.
- الدقيقة 3: هجمة للاتحاد ولكن مقروءة والدفاع يستخلص الكرة مرة أخرى
- الدقيقة 16 : كرة خطرة للاتحاد ولكن تمر أمام مهاجم الاتحاد وتخرج إلى خارج الملعب ضربة مرمى لصالح نادي الريان
- الدقيقة 30: هدوء يسود اللقاء والتعادل السلبي بين الفريقين يُخيم على اللقاء الآن
- الدقيقة 44: الشوط الأول قارب على الانتهاء والتعادل مستمر حتى الآن
- الدقيقة 53: فهد المولد يدخل إلى أرضية الملعب كتغيير وتسديدة من أحمد عسيري على مرمى الريان
- الدقيقة 62: الهدف الأول للاتحاد عن طريق ناصر الشمراني من صناعة فهد المولد
- الدقيقة 67: هدف ثاني للاتحاد عن طريق روماريو دا سيلفا والنتيجة تُصبح 2-0.
- نهاية المباراة بفوز الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء.