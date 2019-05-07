بهدفين دون رد: الاتحاد يفوز على الريان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

يسعى نادي الاتحاد لتكرار الانتصار الذي حققه في مباراة الذهاب على الريان بخماسية مقابل هدف وحيد، حيث يستضيف نادي الريان نادي الاتحاد في مباراة العودة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019.

موعد مباراة الاتحاد والريان

يأتي الريان في المركز الرابع من الترتيب برصيد 3 نقاط فقط بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وقد فاز الاتحاد في مباراتين وخسر في مباراة وتعادل في أُخرى؛ بينما فاز الريان في مباراة واحدة حصل منها على ثلاث نقاط وخسر في ثلاثة مباريات أخرى.

نتيجة مباراة الاتحاد والريان

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت جرينتش والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، وتُذاع تلك المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق صوتي من علي محمد علي ومشعل الشمري على أحداث المباراة، ويبحث كل فريق عن الثلاث نقاط لتعزيز فرصه في التأهل.