بهدفين دون رد: الاتحاد يفوز على الريان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

يسعى نادي الاتحاد لتكرار الانتصار الذي حققه في مباراة الذهاب على الريان بخماسية مقابل هدف وحيد، حيث يستضيف نادي الريان نادي الاتحاد في مباراة العودة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019.
موعد مباراة الاتحاد والريان
يأتي الريان في المركز الرابع من الترتيب برصيد 3 نقاط فقط بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وقد فاز الاتحاد في مباراتين وخسر في مباراة وتعادل في أُخرى؛ بينما فاز الريان في مباراة واحدة حصل منها على ثلاث نقاط وخسر في ثلاثة مباريات أخرى.
نتيجة مباراة الاتحاد والريان
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت جرينتش والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، وتُذاع تلك المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق صوتي من علي محمد علي ومشعل الشمري على أحداث المباراة، ويبحث كل فريق عن الثلاث نقاط لتعزيز فرصه في التأهل.
- الدقيقة 5: هجمة للاتحاد في البداية ولكن الانطلاقة لم تكتمل بعد أن استخلصها الدفاع
- الدقيقة 18: انطلاقة من الجانب الأيمن وكرة طولية تنتهي إلى خارج الملعب ضربة مرمى للريان والمباراة تشهد هدوء حذر بين الفريقين
- الدقيقة 30: التعادل بدون أهداف سيد الموقف حتى الآن والاتحاد يُحاول إحراز الهدف الأول والانتصار كمباراة الذهاب
- نهاية الشوط الأول من المباراة ينتهي الآن والتعادل قارب على الانتهاء
- الدقيقة 53: تسديدة من أحمد عسيري ولكن تمر بسلام على مرمى الريان ونزول فهد المولد إلى المباراة
- الدقيقة 62: الشمراني يتقدم للاتحاد بهدف ولا أروع من توقيع فهد المولد
- الدقيقة 67: روماريو يُحرز الهدف الثاني في اللقاء لصالح العميد
- نهاية المباراة بفوز العميد بهدفين نظيفين