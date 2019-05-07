موعد مباراه برشلونه وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول وبرشلونة، يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 ضمن الدور نصف نهائي من منافسة أبطال أوروبا، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مباراة ليفربول وبرشلونة تشاهدونها بجودة عالية على قناة beIN SPORTS HD1 حيث تبدأ التغطية الشاملة للمباراة على الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة بأستوديو تحليلي يضم ألمع نجوم التحليل في قنواتنا.

يتطلع ليفربول إلى تدارك هزيمة الذهاب في “كامب نو” بثلاثية نظيفة وقلب الطاولة على برشلونة عندما يستضيفه على ملعب أنفيلد غداً الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ويتسلّح الفريق الأحمر بذكريات نهائي إسطنبول أمام ميلان الإيطالي عندما تأخر بثلاثية في الشوط الأول وعاد وعادل النتيجة في الشوط الثاني قبل أن يفوز باللقب بركلات الترجيح.

من جهته يطمح برشلونة إلى تأكيد تفوقه ذهاباً بفضل دفاعه القوي وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية وهو يعيش أفضل فتراته هذا الموسم.

وحذّر مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لاعبيه من صعوبة المواجهة أمام ليفربول مذكراً إياهم بالخروج المذل على يد روما الإيطالي الموسم الماضي في ربع النهائي حين تفوّق الفريق على ملعبه 4-1 وخسر في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.