نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 7-5-2019 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا...

نتيجة مباراة ليفربول اليوم، نتعرف معكم من خلال المقال على نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم في إطار إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا،وهي المباراة التي يتابعها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم للتعرف على الطرف الأول في نهائي دوري الأبطال، حيث يحتاج ليفربول لتسجيل ثلاثة أهداف كاملة من أجل تحقيق التعادل، وذلك بعدما فاز البرسا على ملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
موعد مباراة ليفربول وبرشلونة
من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وبرشلونة مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام:
- الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة
- الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة
- الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي
وسيقام اللقاء على ملعب الانفيلد معقل فريق الريدز، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر أونلاين كورة لايف kora online داخل المقال.
ليفربول ضد برشلونة بث مباشر الشوط الاول، ستضم تشكيلة ليفربول اليوم أمام برشلونة كلا من: حراسة المرمى: أليسون – خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون – خط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر، فاينالدوم – خط الهجوم: ماني، أوريجي.
ستضم تشكيلة برشلونة اليوم امام ليفربول كالتالي: حراسة المرمى : تير شتيجن – خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا – خط الوسط : راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، فيدال – خط الهجوم : ميسي، لويس سواريز، كوتينيو.
نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم
- نزول الفريقين إلي أرض الملعب استعداداً لبداية أحداث الشوط الأول من المباراة.
- بدأت الآن أحداث الشوط الاول من المباراة، ومن المتوقع أن يبدأ الريدز المباراة بشكل هجومي.
- ليفربول يسجل أولي أهداف المباراة عن طريق أوريجي في الدقيقة 7 من زمن الشوط الأول، وتصبح نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة الآن هي تقدم الريدز بهدف دون رد.
- وصلنا للدقيقة 31، وسيطرة كبيرة من الريدز على مجريات اللقاء خلال الشوط الاول.
- انتهت أحداث الشوط الأول المثير والقوي بين الريدز والبرسا بتقدم ليفربول بهدف دون رد في شوط قوية ومثير من جانب الفريقين، وقد سيطر الريدز على مجريات الشوط الأول بالكامل، لينتهي الشوط بهدف وحيد، وننتظر الجميع بداية أحداث الشوط الثاني من اللقاء للتعرف على الكثير من الاحداث الهامة.
- بداية الشوط الثاني الآن
- فينالدوم يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54، والهدف الثالث في الدقيقة 56، لتصبح نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة هي 3-0 لصالح ليفربول.
- الهدف الرابع لصالح ليفربول عن طريق أوريجي في الدقيقة 79 من المباراة، وتصبح النتيجة 4-0 لصالح ليفربول.