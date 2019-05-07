نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 7-5-2019 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا...

نتيجة مباراة ليفربول اليوم، نتعرف معكم من خلال المقال على نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم في إطار إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا،وهي المباراة التي يتابعها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم للتعرف على الطرف الأول في نهائي دوري الأبطال، حيث يحتاج ليفربول لتسجيل ثلاثة أهداف كاملة من أجل تحقيق التعادل، وذلك بعدما فاز البرسا على ملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وبرشلونة مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام:

الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي

وسيقام اللقاء على ملعب الانفيلد معقل فريق الريدز، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر أونلاين كورة لايف kora online داخل المقال.

ليفربول ضد برشلونة بث مباشر الشوط الاول، ستضم تشكيلة ليفربول اليوم أمام برشلونة كلا من: حراسة المرمى: أليسون – خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون – خط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر، فاينالدوم – خط الهجوم: ماني، أوريجي.

ستضم تشكيلة برشلونة اليوم امام ليفربول كالتالي: حراسة المرمى : تير شتيجن – خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا – خط الوسط : راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، فيدال – خط الهجوم : ميسي، لويس سواريز، كوتينيو.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم