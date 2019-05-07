ملخص مباراة برشلونة وليفربول اليوم 7 مايو 2019 “العودة” نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم

تنطلق مباراة برشلونة وليفربول اليوم 7 مايو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة ليفربول وبرشلونة في تمام الساعة الحادية عشر مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستنقل مباراة برشلونة وليفربول على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 بتعليق المعلق الرياضي المشهور حفيظ دراجي وعصام الشوالي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ملخص مباراة برشلونة وليفربول

تنطلق المباراة بعد قليل من الآن حسب المواعيد الموضحة أعلاه وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة برشلونة وليفربول اليوم في الشوط الأول والثاني بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فكونوا معنا.

والجدير بالذكر أن ليفربول يحتاج تسجيل أربعة أهداف من أجل التأهل للدور النهائي، أي يحتاج الريدز لريمونتادا كبيرة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة عن طريق لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 26،82،75.

بدأت المباراة الآن وسط أجواء شديدة الحماس في معقل الريدز ملعب أنفيلد، وعناصر ليفربول تضغط بقوة من أجل تسجيل هدف التقدم.

الدقيقة 7: جووووووووووووول لصالح ليفربول عن طريق اللاعب ديفوك اوريجي لتكون نتيجة مباراة برشلونة وليفربول حتى الآن 1-0 للريدز.

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ميسي يهدر فرصة تسجيل هدف التعديل للبارسا في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

انتهاء الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

بداية الشوط الثاني وسط هجوم كبير من ليفربول وتكتل دفاعي أيضاً.

الدقيقة 54: جوووووووووول اللاعب فاينالدوم يسجل الهدف الثاني للريدز.

الدقيقة 56: جوووووووول اللاعب فاينالدوم يسجل الهدف الثالث للريدز والثاني له لتكون النتيجة 3-0 للريدز.

وفي الدقيقة 74 يسجل اللاعب ديفوك أوريجي الهدف الرابع لصالح ليفربول من ركلة ركنية لتصبح النتيجة 4-0 للريدز.

وينتهي الوقت الأصلي للمباراة ويُعلن الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع وتنتهي، ويتأهل ليفربول لدور نهائي دوري أبطال أوروبا.