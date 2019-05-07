نتيجة مباراة الاتحاد والريان اليوم في دوري أبطال آسيا والعميد يفرض كلمته خارج الديار

نتيجة مباراة الاتحاد والريان، في قمة أخرى خليجية يترقب الكثير اليوم نتيجة مباراة الاتحاد والريان القطري في خامس جولات المجموعة في بطولة دوري الأبطال الآسيوية حيث يسعى الاتحاد لخطف نقاط المباراة كاملة اليوم ليكون تأهله قاب قوسين أو أدنى من التحقق في حال قدم له الوحدة هدية بفوزه على لوكوموتيف في المباراة التي تجمعهما الليلة أيضا.

نتيجة مباراة الاتحاد والريان

وتنطلق مباراة الاتحاد والريان في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد ذاك الملعب الذي استضاف أمس القمة الأولى بين الاهلي والسد وأنهاها السد لصالحه بهدفين مقابل هدف، وتُنقل مباراة الليلة على قناة bein sport HD3 بتعليق المصري علي محمد علي.

وصول الفريقين لملعب المباراة منذ قليل والدخول مباشرة لغرف الملابس، دقائق على توجههم للقيام بعمليات الاحماء على عشب الملعب.

Advertisements

بداية المباراة الآن

الدقيقة 15: مرور ربع ساعة من اللقاء والاتحدا أخطر على المرمى ويمتلك سيطرة نصف الملعب

الدقيقة 30: تسديدة من ناصر الشمراني على مرمى الوصل والحارس يتصدي

نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني ونزول فهد المولد بدلا من البيشي

الدقيقة 62: الهدف الأول للاتحاد عن طريق ناصر الشمراني بأسيتست من فهد المولد

الدقيقة 67: الهدف الثاني للاتحاد عن طريق روماريو بأسيتي من فهد المولد أيضا

نهاية المباراة بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين

مباراة الاتحاد والريان القطري

وأعلن مدرب الريان أوليفيرا دي سوزا عن اراحة بعض اللاعبين في مباراة اليوم أمام الاتحاد وذلك لهدف وحيد وهو تمام استعداد الفريق لتلك المباراة الهامة التي ستجمعه مع السد في نصف نهائي الكأس بعد تأهل الفريق في مباراته أمام العربي والتي حُسمت بركلات الترجيح بعد التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق

الاتحاد والريان

يذكر أن نتيجة مباراة الجولة الأولى بين الاتحاد والريان والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشتعلة منذ شهرين قد انتهت بفوز تاريخي للاتحاد على الريان بخماسية مقابل هدف في لقاء شهد تألق فهد المولد

وتحدث مدرب الاتحاد اتحاد جدة السعودية التشيلي سييرا في المؤتمر الصحفي على ثقته في قدرات لاعبيه لحسم مباراة الليلة لصالحهم واقتناص الثلاث نقاط من الأراضي القطرية.