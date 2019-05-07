عاجل .. ليفربول يسحق برشلونة في أنفيلد .. نتيجة مباراة ليفربول ضد برشلونة رباعية للتاريخ لأبناء...

سحق نادي ليفربول الضيف الثقيل اليوم نادي برشلونة برباعية نظيفة، ونتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة التي انتهت برباعية نظيفة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة للبارسا، ولكن الريدز حقق مباراة تاريخية اليوم في الأنفيلد، ونتابع معكم ملخص وتفاصيل المباراة اليوم التي شاهدها العالم

نتيجة ليفربول وبرشلونة

مباراة الحسم اليوم ليفربول وبرشلونة، انطلقت في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1، تنطلق المباراة على ملعب أنفيلد الحكم كونيت شاكير والتعليق عصام الشوالي وحفيظ دراجي من الملعب، ونتابع المزيد من التقارير.

انتهت مباراة الذهاب بنتيجة ثقيلة على ليفربول في يوم 1 مايو 2019 على ملعب كامب نو، حيث فازت برشلونة 3-0 سجل الأهداف اللاعب سواريز، واللاعب ميسي هدفين، وأصبح ليفربول مطالب بتحقيق الفوز بنتيجة 4-0 للتأهل للنهائي، مما يعني أنها مباراة صعبة بكل المقاييس ولكن كرة القدم لا تعترف سوى بتسجيل الأهداف فقط.

نتيجة ليفربول وبرشلونة

بدأت لقاءات ليفربول وبرشلونة منذ عام 1976، حيث لعب الفريقين في 11 مباراة، فاز الليفر في أربعة مباريات، وفازت برشلونة في ثلاث مباريات على الليفر، وتعادل الفريقان في أربعة مباريات، ونتابع معكم مباراة الحسم اليوم، ومن يتأهل للنهائي العالمي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تاريخ نادي ليفربول وبرشلونة في دوري الأبطال ناصع بالبياض، حيث فاز الليفر في خمس بطولات دوري أبطال، آخرها في عام 2005، وحصل على وصافة دوري أبطال أوروبا في ثلاث بطولات، ونادي برشلونة فاز بنفس عدد البطولات وهي خمس بطولات ووصافة ثلاثة بطولات، وصاحب أكبر عدد بفوز بطولات دوري الأبطال هو نادي ريال مدريد 13 بطولة.

ملخص مباراة ليفربول وبرشلونة

نهائئ مبكر اليوم، مباراة قوية بين ليفربول وبرشلونة الأسباني، على ملعب الأنفيلد، وسط حضور جماهيري كبير، ويعتمد الريدز على عامل الأرض والجمهور، وسوف يحاول التسجيل منذ بداية المباراة، مباراة هامة الليلة على بي إن سبورت إتش دي.

الآن بدأت عمليات الإحماء للفريقين، نهائي مبكر الليلة بين البارسا والليفر، مباراة العودة، ونتابع معكم أخبار المباراة، ليفربول مطالب بتسجيل رباعية من أجل العبور للدور المقبل، والبارسا مهمتها سهلة في العبور الليلة للدور المقبل.

التشكيل الرسمي لنادي الليفر، بيكر، أرنولد ماتيب فان دايك، روبيرتسون هندرسون ميلنر فابينو شاكيري وماني وأوريجي، بينما تشكيل البارسا، شتيجن، روبيروتو بيكيه ولينجليه ألبا بورسكيتس راكيتيتش فيدال وميسي كوتينيو وسواريز.

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أوريجي يفتتح التسجيل لليفربول 1-0 الآن، الهدف جاء في الدقيقة 6، ونتابع معكم مباراة نارية الآن، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم، ونتابع معكم أخبار المباراة النارية التي تشهد الهجمات الآن

نصف ساعة والتقدم 1-0 لصالح ليفربول، ونتابع معكم مباراة نارية، ميسي يسدد العديد من الكرات، ولكن بيكر يتصدى له، ونتابع معكم المباراة النارية، التي يسعى الريدز لتسجيل الثاني.

الآن نتابع معكم العديد من الهجمات من جانب ليفربول، وهندرسون يسدد من خارج منطقة جزاء البارسا، البارسا في الدفاع، ولكن مباراة نارية، إنذار على سيرجيو بوسكتس في الدقيقة 44، ونتابع المباراة النارية.

الشوط الثاني يبدأ الآن والتقدم لصالح ليفربول 1-0 عن طريق أوريجي، الريدز يحاول التسجيل، ونتابع معكم الأخبار الهامة، ونقوم بتحديث الروابط بعرض اللقاء الآن.

التعادل الآن 3-3 هل يحقق الريدز ريمونتادا، سجل اللاعب فينالدوم هدفي الثاني والثالث اليوم، مباراة نارية

الهدف الرابع عن طريق اللاعب أروريجي

نهاية المباراة بفوز الريدز 4-0