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ليفربول يتقدم على برشلونة بهدف بعد 7 دقائق من المباراة ...فيديو

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كتب محمد بشاري

تقدم فريق على نظيره بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "آنفيلد" بإنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة .

وجاء الهدف فى الدقيقة 7 من عمر المباراة عن طريق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي من خلال كرة أمام المرمى.

 

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