كتب محمد بشاري
تقدم فريق ليفربول على نظيره برشلونة بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "آنفيلد" بإنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف فى الدقيقة 7 من عمر المباراة عن طريق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي من خلال كرة أمام المرمى.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يتقدم على برشلونة بهدف بعد 7 دقائق من المباراة ...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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