ليفربول يتقدم على برشلونة بهدف بعد 7 دقائق من المباراة ...فيديو

كتب محمد بشاري

تقدم فريق ليفربول على نظيره برشلونة بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "آنفيلد" بإنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف فى الدقيقة 7 من عمر المباراة عن طريق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي من خلال كرة أمام المرمى.