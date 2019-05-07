محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قال مصدر مقرب من المغربي وليد أزارو إن وكيله محمد جمال العاصي لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية عن مستقبل اللاعب مع الأهلي علي عكس ما أثير في الساعات الماضية.
وكانت تقارير صحفية مغربية قد أكدت أن أزارو لا يرغب في الاستمرار مع الأهلي ويرفض فكرة تجديد عقده وأنه يمتلك عرضا فرنسيا.
وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي :" يتبقى في عقد أزارو موسمين بخلاف الموسم الحالي، الأهلي لم يفاتحه من الأساس في مسألة البقاء لسنوات جديدة بعد انتهاء عقده الحالي،وكل ما أثير بخصوص هذا الأمر لا أساس له من الصحة".
وأتم المصدر:" لو أراد الأهلي الاستغناء عن أزارو والموافقة على رحيله قبل انتهاء عقده مع النادي، سيقوم وكيله بتسويقه في احدي الدوريات الخارجية، لكن حتي الان ازارو مستمر مع النادي ولا يمتلك عروضا في الوقت الحالي للرحيل".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. الأهلي لم يُفاوض أزارو لتجديد العقد.. ووكيله لم يُصرح بشيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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