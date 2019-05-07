لاعبو الزمالك يتابعون الشوط الأول لليفربول وبرشلونة قبل المران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني على متابعة الشوط الأول لمباراة ليفربول وبرشلونة في إياب مصف نهائي دوري أبطال اوروبا قبل انطلاق التدريب.

ويواصل الزمالك تدريباته في العاشرة مساءً استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل المقرر له يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الأربعاء استعدادا للمباراة المقبلة أمام دجلة.