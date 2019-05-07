بالفيديو.. هدف مبكر وإشارة كلوب وغرابة ميسي في شوط مثير بين ليفربول وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تمكن ليفربول الإنجليزي من إنهاء الشوط الأول متقدما في النتيجة على ضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف، في المباراة المقامة على ملعب "آنفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز برشلونة على ليفربول في "كامب نو" بنتيجة (3-0)، ليحتاج ليفربول إلى تسجيل أربعة أهداف من أجل العبور إلى المباراة النهائية لتشامبيونز ليج في شهر يونيو المقبل.

وجاء هدف ليفربول في الدقيقة السابعة عن طريق البلجيكي ديفوك أوريجي بعدما استغل ارتداد الكرة من الحارس الألماني أندريه تير شتيجن، ليودع الكرة داخل منطقة الجزاء في الشباك الخالية.

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والتقطت عدسات الكاميرات قيام الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بإشارة مثيرة للجدل، بعدما أشار بالسكوت بوضع إصبعه على فمه تجاه مدرجات برشلونة.

وكاد برشلونة أن يعدل النتيجة لولا إهدار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفرصة ثمينة بغرابة شديدة، بعدما حاول بدون رقابة مراوغة المدافع الكاميروني جويل ماتيب، لكن الأخير نجح في اقتناص الكرة وتشتيتها.

هدف أوريجي

فرصة ميسي

إشارة كلوب

ظهور صلاح