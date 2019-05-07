مصدر بالزمالك: لا نية لمعاقبة الحارس.. وعبدالسلام قد يعوض النقاز أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك، أنه لا توجد أي نية لمعاقبة حارس الفريق الأساسي، بسبب واقعة طرده الأخيرة في مباراة النجم الساحلي التونسي.

وكان الزمالك قد افتقد لحارسه في الدقائق الأخيرة من مباراة النجم الساحلي في تونس بإياب نصف نهائي الكونفيدرالية، بسبب طرده للإنذار الثاني.

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وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "الحارس لم يفعل ما يستحق طرده من المباراة، ولا ننوي فرض أي عقوبة عليه بسبب أحداث مباراة النجم الساحلي".

وواصل "الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس، استقر بشكل كبير على الدفع بمحمد عبدالسلام في مركز المدافع الأيمن بمباراة وادي دجلة في الدوري".

واختتم "النقاظ يغيب بسبب البطاقة الصفراء الثالثة، وحازم إمام يؤدي برنامجه العلاجي ولم تُكتمل جاهزيته بسبب إصابته مؤخرا بتمزق في السمانة، وعبدالسلام لعب مرتين في هذا المركز".