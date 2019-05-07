ثلاثاء الأبطال.. ليفربول 3 - 0 برشلونة.. فينالدوم يعود بالريدز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى دور النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه برباعية نظيفة على نظيره برشلونة الاسباني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد هُزم في الذهاب بثلاثية نظيفة ليعود ويُسجل رباعية في أرضه ويضمن التأهل لدور النهائي للمرة الثانية على التوالي رغم عدم مشاركة لاعبيه المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو.

وإليكم ملخص بأحداث المباراة:

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة على أرضه بثلاثية.

ويتكون تشكيل الفريقين من:

ليفربول: أليسون، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، ميلنر، فابينو، شاكيري، ماني، أوريجي.

برشلونة: تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، لينجليه، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال، ميسي، كوتينيو، سواريز.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق الشوط الأول

وفي الدقيقة 7 سجل أورجي الهدف الأول ليفربول

مرور 10 دقائق أولى وسط سيطرة من قبل لاعبي ليفربول.

الدقيقة 14: فيدال يُمرر عرضية لميسي الذي يصوبها من لمسة واحدة في المرمى ولكن يتصدى أليسون ويُخرجها ركنية نُفذت وأخرجها دفاع الريدز.

وفي الدقيقة 16 سنحت فرصة تسجيل لبرشلونة ولكن لاعبو الفريق الكاتالوني أهدروها برعونة بتمريرها إلى ميسي ليُسجل هو فخطفها دفاع الريدز منه.

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وفي الدقيقة 18 تصدى أليسون لتصويبة خطرة من داخل منطقة الجزاء صوبها كوتينيو.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال ليفربول متقدم بهدف نظيف سجله لاعبه أورجي في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 42 صاروخية روبينسون تصطدم بفيدال وتمر بجانب قائم تيرشتيجن لتنفذ ركنية يخرجها دفاع برشلونة.

انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف وحكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدلًا من الضائع.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع مرت تصويبة بميسي بجوار القائم الأيسر لمرمى ليفربول.

انطلاق الشوط الثاني

بداية ساخنة للشوط الثاني فخلال 5 دقائق حارس برشلونة تيرشتيجن تصدى لرأسية خطرة من داخل منطقة الجزاء وكذلك أليسون تصدى لتصويبة من سواريز داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 54 تصويبة فينالدوم تسكن مرمى تير شتيجن الذي لم يُجيد التعامل معها.

وفي الدقيقة 55: رأسية فينالدوم تسكن شباك برشلونة لتصبح نتيجة الذهاب والإياب 3 - 3

الدقيقة 67 حصل ميسي على ركلة جزاء على مسافة 27 متر من ركلة الجزاء في مشهد أشبه لكرة مباراة الذهاب التي سجل منها ولكنها اصطدمت بالحائط البشري وخرجت ركنية

مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء ولازال ليفربول متقدمًا بثلاثية نظيفة وحال انتهاء المباراة بهذة النتيجة سيلجأ الفريقيان لركلات الترجيح.

وفي الدقيقة 77: ركنية نفذت سريعًا من أرنولد أسكنها أورجي هدفًا قبل أن يقف لاعبو برشلونة في مراكزهم.

مرور 85 دقيقة ولازال ليفربول متقدم برباعية نظيفة وسط سيطرة من لاعبي برشلونة في الدقائق القليلة الماضية.

حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق كوقت بدلاً من الضائع.