بالصور.. صلاح يدعم ليفربول أمام برشلونة بقميص "لا تستسلم أبدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في ملعب "آنفيلد" لدعم زملاءه في مواجهة برشلونة الإسباني بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وظهر صلاح في ملعب آنفيلد قبل المباراة مرتديًا قميص أسود يحمل عبارة "لا تستسلم أبدًا"، من أجل تحفيز زملاءه في مباراة الليلة لتعويض خسارة الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويغيب صاحب الـ26 عامًا عن تلك المباراة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

جدير بالذكر أن رفاق صلاح بحاجة إلى "ريمونتادا" وتسجيل أربعة أهداف أمام برشلونة في مباراة الليلة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها في إسبانيا الشهر المقبل.

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