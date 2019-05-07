الطريق لنهائي دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ليفربول وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره ليفربول الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، وإرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، تشكيل الفريقين في المواجهة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء.

واختار فالفيردي تشكيل مكون من: تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، لينجليه، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال، ميسي، كوتينيو، سواريز.

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بينما يدخل ليفربول بتشكيل مكون: أليسون، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، ميلنر، فابينو، شاكيري، ماني، أوريجي.

ويخوض ليفربول مواجهة الليلة، في ظل غياب الثنائي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو بسبب الإصابة، حيث قرر يورجن كلوب تعوضيهما بالثنائي شكوردان شاكيري وديفوك اوريجى.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الاسبوع الماضي، قد انتهت بخسارة ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.