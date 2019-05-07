تقارير مغربية: أزارو يرفض التجديد للأهلي لامتلاكه عرض فرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تحدثت تقارير صحفية مغربية، عن امتلاك الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، لعرض احتراف في الدوري الفرنسي، للانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وسلطت صحيفة المنتخب المغربية، الضوء على تصريحات عن محمد جمال العاصي وكيل أزارو، والتي ذكر خلالها أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع الأهلي.
وأوضحت الصحيفة، أن وكيل اللاعب أكد على امتلاك عرضًا فرنسيًا من نادِ يرغب في ضم أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأتمت:" جمال العاصي يؤكد أن عدم رغبة أزارو في الاستمرار مع الأهلي رغم محاولات النادي للحصول على موافقته من اجل التجديد".
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