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صلاح ضمن المرشحين لجائزة جماهيرية لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت EA sports أحد رعاة لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لأفضل لاعب في "بريميرليج" موسم 2018/2019.

وظهر الدولي المصري محمد صلاح،لاعب ، في القائمة بجانب ثنائي الريدز المدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني.

وتواجد ضمن القائمة المعلنة ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج، بربناردو سيلفا، إلى جانب نجم إدين هازارد.

ويحتل محمد صلاح، صدارة ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف ومتفوقا على زميله في الفريق ساديو ماني وهاجم آرسنال أوباميانج ومهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو برصيد هدفين.

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