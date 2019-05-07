بطولة مدريد للتنس: ديوكوفيتش يهزم فريتز ويتأهل للدور الثالث

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، بسهولة على الأمريكي تايلور فريتز 6 / 4 و6 / 2 ليصعد للدور الثالث ببطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء.
وقدم ديوكوفيتش، الذي فاز بالبطولة في نسختي 2011 و2016، أفضل مستوياته ليحقق الفوز في ساعة وخمس دقائق.
وتأهل جويدو بيلا للدور الثاني في مفاجأة كبيرة وذلك عقب فوزه على دانييل ميدفيديف 6 / 2و1 / 6 و6 / 3، ونفس الأمر ينطبق على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، الذي تغلب على ماركو سيتشيناتو 6 / صفر و4 / 6 و6 / .1
وفي منافسات السيدات، تغلبت سيمونا هاليب، الفائزة بالبطولة مرتين، على جوانا كونتا 7 / 5 و6 / 1.
وستلتقي هاليب، المصنف الثالثة على العالم مع السلوفاكية فيتكوريا كوزموفا في الدور الثالث.
كما تأهلت أيضا البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش، بتغلبها على السلوفاكية آنا شميدلوفا 6 / 2 و6 / 2.
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