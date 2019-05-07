تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن إياب نصف نهائي على ملعب أنفيلد، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسجل فينالدوم الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 56 بعدما ارسل شوكران شاكيري عرضية متقنة استقبلها برأسية لم يستطع تيرشتيجن من التصدي لها. شاهد الهدف :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فينالدوم يسجل الهدف الثالث لليفربول امام برشلونة بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.