نجح فريق ليفربول الانجليزي في تعزيز تقدمه أمام برشلونة الإسباني بعد أن سجل الهدف الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب انفيلد في إياب نصف نهائي ملعب انفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونجح الدولي الهولندي فينالدوم في تسجيل ثاني أهداف الريدز في الدقيقة 54 بعد تسديدة قوية داخل شباك الحارس تيرشتيجن . ويحتاج ليفربول لتسجيل هدف آخر لمعادلة النتيجة بعد الخسارة في الكامب نو بثلاثية . Advertisements شاهد الهدف ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ليفربول يسجل الهدف الثاني أمام برشلونة ويشعل اللقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.