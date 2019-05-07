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شاهد.. ليفربول يسجل الهدف الثاني أمام برشلونة ويشعل اللقاء

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نجح فريق الانجليزي في تعزيز تقدمه أمام الإسباني بعد أن سجل الهدف الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين علي

ملعب انفيلد في إياب نصف نهائي .

ونجح الدولي الهولندي فينالدوم في تسجيل

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ثاني أهداف الريدز في الدقيقة 54 بعد تسديدة قوية داخل شباك الحارس تيرشتيجن .

ويحتاج ليفربول لتسجيل هدف آخر لمعادلة النتيجة بعد الخسارة في الكامب نو بثلاثية .

 

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شاهد الهدف ..

 

 

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