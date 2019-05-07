شاهد.. رومارينيو يعزز تقدم اتحاد جدة أمام الريان القطري

عزز فريق اتحاد جدة تقدمه أمام مضيفه الريان القطري بالهدف الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستاد جاسم بن حمدي بنادي السد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا . حمدي بنادي السد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا . ونجح البرازيلي رومارينيو في تسجيل هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة، بعد تسديدة ارضية متقنة علي يمين حارس الريان من تمريرة رائعة من فيلانويفا صانع العاب الفريق السعودي . شاهد الهدف ..

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