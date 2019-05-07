نجح فريق اتحاد جدة في تسجيل هدف التقدم أمام مضيفه الريان القطري في المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدورالمجموعات بدوري أبطال آسيا . ونجح الدولي السعودي ناصر الشمراني في تسجيل أول اهداف المباراة في الدقيقة 62 من تسديدة قوية علي يمين الحارس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الشمراني يتقدم لاتحاد جدة بالهدف الأول أمام الريان القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.