شاهد.. ليفربول يتقدم بهدف علي برشلونة في الشوط الأول

أنهي فريق ليفربول الشوط الاول متقدمًا على برشلونة بهدف دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي تقام بينهما على ملعب انفيلد، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بحذر شديد من كلا الجانبين لتفادي أهداف في الدقائق الأولي من المباراة، لكن جاء رد ليفربول سريعًا عن مرر ساديو ماني الكرة إلى زميله هنردسون

الذي سدد الكرة أرضية لكن تيرشتيجن تصدي لها لترتد إلى أوريجي الذي أسكنها المرمي بسهولة.

وشهدت الدقيقة 13 استفاقة برشلونة حينما وصلت الكرة إلى كوتينيو على الجانب الأيسر ثم مررها إلى زميله جوردي ألبا الذي أرسلها جانبية إلى ليونيل ميسي الذي سدد الكرة بقوة

لكن اليسون حارس ليفربول تصدي لها وحولها إلى ركلة ركنية.

بعد ذلك أهدر ليونيل ميسي فرصة هدف محقق في الدقيقة 16 بعدما واجه المرمي تمامًا لكنه حاول مراوغة دفاع ليفربول لكنه لم ينجح لتضيع الكرة.

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وفي الدقيقة 18 انطلق ليونيل ميسي بالكرة من منتصف الملعب حتى منطقة جزاء ليفربول بعدما مرر الكرة إلى زميله كوتينيو الذي بدوره سدد الكرة أرضية قوية لكن اليسون حارس ليفربول تصدي لها ببراعة.

شاهد الهدف :