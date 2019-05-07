النصر السعودي ينهي الشوط الاول متقدمًا بثنائية على الوصل الإماراتي

انهي النصر السعودي الشوط الأول متقدمًا أمام الوصل الإماراتي بهدفين دون رد، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري التي تجمع الفريقين، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوريأبطال آسيا. سجل جوليانو دي باولا وفهد الجميعة هدفي النصر السعودي في الدقيقتين 30، 34 من عمر الشوط الاول. شاهد أهداف المباراة :

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