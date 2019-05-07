شاهد .. النصر يسجل الهدف الأول أمام الوصل بدوري أبطال آسيا

تقدم فريق النصر السعودي على نظيره الوصل الإماراتي بهدف نظيف، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الخامسةمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا. وسجل جوليانو دي باولا الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 30. شاهد الهدف ..

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