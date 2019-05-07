التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء الريان القطري واتحاد جدة

فرض التعادل السلبي نفسه علي نتيجة الشوط الأول من مباراة الريان القطري واتحاد جدة السعودي والمقامة علي ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور الجموعات لدوري أبطال آسيا . أبطال آسيا . تبادل الفريقان السيطرة علي مجريات اللعب وإهدار الفرص، إلا أن الريان كان الأكثر إهداراً للفرص امام مرمي الضيوف . ويسعي فريق الريان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز ينعش به آماله في التأهل خاصة وأن الفريق يحتل المركز الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يسعي الاتحاد لخطف نقاط المباراة الثلاثة وحسم تأهله الي الدور المقبل دون الانتظار لمباراة الجولة الأخيرة بالجموعة .

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