تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره برشلونة بالهدف الأول، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن إياب تجمع الفريقين حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن إيابنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسجل أوريجي الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول. شاهد الهدف :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ليفربول يسجل الهدف الأول أمام برشلونة بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.