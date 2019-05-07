رياضة | محمد صلاح في القائمة النهائية المرشحة لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح في القائمة النهائية المرشحة لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هيمن لاعبو ليفربول ومانشستر سيتي على القائمة النهائية المرشحة لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

شهدت القائمة تواجد لاعب النجم المصري محمد صلاح، بالإضافة لزميليه فان دايك، وساديو ماني، بالإضافة إلى ثلاثي مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، رحيم ستيرلينغ، وبرناردو سيلفا، بالإضافة إلى نجم تشيلسي إدين هازارد.

ويواجه صلاح منافسة شرسة للحفاظ على الجائزة التي توج بها العام الماضي، خاصة وأن فان دايك توج الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في استفتاء رابطة دوري المحترفين، وحصل ستيرلينغ على جائزة أفضل لاعب شاب.

وتشترك أصوات الجماهير مع قائدي الـ20 فريقاً المشاركين في الدوري، ولجنة مكونة من خبراء اللعبة لتحديد الفائز، الذي يعلن عنه في وقت لاحق خلال هذا الاسبوع.