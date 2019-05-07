رياضة | سولشاير يصدم مهاجم اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يصدم مهاجم اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد، عدم رضاه عما يقدمه مارسيال لذلك سوف يستغني عنه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية أن سولشاير مقتنع بأن مارسيال لا يقدم أفضل ما لديه في التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى إن المدرب النرويجي أصبح مقتنعاً بضرورة بيع المهاجم الفرنسي مارسيال لعدم التزامه في التدريبات.

وكانت جماهير اليونايتد قد تداولت فيديو يظهر فيه مارسيال خلال عمليات الإحماء قبل مباراة تشيلسي وهو لا يبذل مجهود أو يقوم بتدريباته.