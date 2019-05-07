رياضة | عاجل.. محمد صلاح وزوجته يشعلان ملعب أنفيلد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح وزوجته يشعلان ملعب أنفيلد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد الدولي المصري محمد صلاح في ملعب الأنفيلد في المباراة التي تجمع برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي حاليا في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

ويغيب صلاح عن فريقه ليفربول في مباراة اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وتواجد صلاح مع زوجته في مدرجات ملعب الأنفيلد ، حيث قامت الجماهير بتوجيه التحية للاعب الذي يعد واحد من الأعمدة الأساسية في الريدز.