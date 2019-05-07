رياضة | زيدان يكثف مفاوضاته لضم قنبلة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكثف مفاوضاته لضم قنبلة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني إلى الحصول على خدمات أكثر من نجم فرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة للمنافسة على جميع الألقاب بعد خروج الفريق خالي الوفاض الموسم الجاري.

وقال برنامج " الشيرينتجو " الإسباني أن زيزو يصر على مواطنه نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي بالإضافة إلى ندومبيلي موهبة ليون الفرنسي.

وكان البلوز تشيلسي قد رفضوا فكرة التخلي عن كانتي في الصيف المقبل بأقل من 150 مليون يورو فيما يملك ندومبيلي عدة عروض من أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ولن يتخلى عنه فريقه بأقل من 80 مليون يورو.

ولا تقتصر طلبات زيدان على الثنائي فحسب بل يرغب في التوقيع مع الفرنسي الثالث بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للتوقيع معه في الصيف المقبل.