رياضة | مهاجم ليفربول يدون رقما مميزا بدوري الأبطال بعد هدفه في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم ليفربول يدون رقما مميزا بدوري الأبطال بعد هدفه في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دون أوريجي مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي رقماً مميزاً مع الريدز خلال لقاء برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف أوريجي في الدقيقة السادسة من الشوط الأول في شباك برشلونة ليضع ليفربول في المقدمة.

ذكرت شبكة أوبتا للاحصائيات، أن مهاجم ليفربول أوريجي أصبح اللاعب رقم 50 الذي يسجل لليفربول في دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح أوريجي رابع لاعب من بلجيكا يسجل هدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد كلا من:

Advertisements

ليونارد (موناكو) في نسخة 1998

فيريرا كاراسكو مع (أتلتيكو)

نينجولان مع (روما) في 2018

أوريجي مع (ليفربول) في 2019