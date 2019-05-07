رياضة | نجم مانشستر يونايتد يلبي طلب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يلبي طلب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الاسباني خوان ماتا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جميع العروض التي قدمتها له الإدارة من أجل تمديد عقده مع الفريق.

ويعتبر برشلونة من الأولويات التي يرغب ماتا في الإنضمام إليهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد أن أبدت الإدارة إهتماماً بضم اللاعب.

ومنذ فترة الإنتقالات الشتوية الماضية يراقب فالفيردي وضع اللاعب مع فريقه وتم التأكد من قدراته على الرغم من أنه بدأ في عامة الثلاثين.

وستكون صفقة ماات للبلوجرانا مجانية بعد إنتهاء عقدة لحالي مع كتيبة سولسكاير وذلك حسبما أكدت صحيفة " دياريو سبورت "