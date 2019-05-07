رياضة | هاشتاج "أجلو ماتشات الزمالك" يتصدر تويتر (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "أجلو ماتشات الزمالك" يتصدر تويتر (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت جماهير نادي الزمالك بتأجيل مباريات فريق الكرة في بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وذلك بعد صعود الفارس الابيض الى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في مجموع المبارتين.

وقامت الجماهير البيضاء بتدشين "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان "اجلوا ماتشات الزمالك" في رسالة صريحة لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، لتأجيل مباريات الابيض في البطولة المحلية لانشغاله بنهائي الكونفدرالية.

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وحصل هاشتاج جماهير الزمالك على المركز الأول بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، من حيث الأكثر تداولا، وذلك بعد قيام مجموعات كبيرة من الجماهير البيضاء بالمطالبة بتأجيل مباريات الفريق في الدوري بسبب المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك ثلاثة مباريات خلال ستة أيام أمام وادي دجلة الأحد ٩ أبريل، والداخلية ١٢ أبريل والإنتاج الحربي يوم ١٥ أبريل، وذلك قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية المقام في المغرب يوم ١٩ من نفس الشهر.