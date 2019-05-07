رياضة | نجم أياكس يوجه صفعة قوية لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أياكس يوجه صفعة قوية لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت الإنتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لتقرير صحفي صادر اليوم الثلاثاء عن صحيفة " دايلي ستار " البريطانية أكدت أن المانيو سبق وقد تقدم بعرض وصل إلى 60 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات اللاعب لكنه رفض.

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ويسعى نادي برشلونة لضم قائد الفريق الهولندي من أجل مزاملة فرينكي دي يونج الذي سينضم للبارسا خلال فترة الإنتقالات الصيفية بعد توقيعه على عقود الإنضمام في يناير.

ورفض رايولا فكرة أن يلعب دي ليخت لمانشستر يونايتد أو يوفنتوس وتمسك بحلم اللاعب وهو الإنتقال إلى برشلونة ومجاورة ليونيل ميسي.

يذكر أن دي ليخت يبلي بلاء حسن مع فريقه وقادهم إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على أعتاب مباراة واحدة للوصول إلى المشهد الختامي.