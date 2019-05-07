رياضة | عاجل.. صحيفة مغربية: وليد أزارو يقرر الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صحيفة مغربية: وليد أزارو يقرر الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، عن تلقي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي عرضاً من أحد الأندية الفرنسية ويقترب المغربي من الرحيل في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن محمد جمال العاصي وكيل أزارو أكد على وصول عرض فرنسي لموكله رافضاً الكشف عن هوية هذا النادي.

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وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن وليد أزارو يرفض تمديد عقده مع النادي الأهلي رغم محاولات مسؤولي الأحمر لإقناع اللاعب بالبقاء.

وكان أزارو قد انتقل للعب في صفوف النادي الأهلي قادماً من الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2017 ويعد من العناصر الأساسية في تشكيلة القلعة الحمراء.