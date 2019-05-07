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رياضة | عاجل.. بديل صلاح يضرب برشلونة بالهدف الأول ويقرب ليفربول من ريمونتادا (فيديو)

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سجل ليفربول الإنجليزي الهدف الأول في شباك برشلونة في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب أنفيلد ضمن منافسات إياب نصف نهائي .

وجاء هدف ليفربول الأول عبر أوريجي والذي حل بديلا للنجم المصري محمد صلاح الذي تعرض لإصابة في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي وذلك في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

ويحتاج ليفربول للفوز بأربعة اهداف نظيفة من أجل العبور لنهائي المسابقة بعد خسارته ذهابا بثلاثية بيضاء.

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