رياضة | عاجل.. بديل صلاح يضرب برشلونة بالهدف الأول ويقرب ليفربول من ريمونتادا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بديل صلاح يضرب برشلونة بالهدف الأول ويقرب ليفربول من ريمونتادا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل ليفربول الإنجليزي الهدف الأول في شباك برشلونة في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب أنفيلد ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وجاء هدف ليفربول الأول عبر أوريجي والذي حل بديلا للنجم المصري محمد صلاح الذي تعرض لإصابة في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي وذلك في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء. ويحتاج ليفربول للفوز بأربعة اهداف نظيفة من أجل العبور لنهائي المسابقة بعد خسارته ذهابا بثلاثية بيضاء.

Advertisements