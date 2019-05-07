اونلاين | رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر يلا شوت الجديد Yalla US تابع لايف مباراة ليفربول match BarcA

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بث مباشر ليفربول اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة كورة ستار بث مباشر برشلونة وليفربول كورة اون لاين yalla shoot الاسطورة بث مباشر ليفربول كورة لايف، وتخشى جماهير الريدز في أن يخرج الفريق خالي بموسم صفري بعد أن كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من تحقيق بطولتين الدوري والبطولة القارية، وتحدث محمد صلاح في مقابلة صحفية نافيا انخفاض مستواه ولكنه تحدث بأن سقف الطموحات لدي الجماهير تجاهه أصبح أعلى فهو مكالب بتسجيل 60 هدف في الموسم.